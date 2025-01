Izjemna kemija v studiu: Tokac in Maja Keuc predstavila novo glasbeno mojstrovino

Slovenska glasbena težkokategornika Tomislav Jovanović - Tokac, glavni vokalist zasedbe Dan D, in pevka Maja Keuc, ki je lani objavila avtorsko ploščo Sončnice, z navdušenjem oznanjata izid svojega povsem novega singla.

Dinamična in hkrati nekoliko nostalgična skladba z naslovom 200 let je nastala v studiu priznanega producenta Martina Štibernika ob visoki obletnici najstarejše slovenske blagovne znamke. Tokac in Maja sta že večkrat sodelovala na odru, a sta se za tokrat prvič srečala v studiu.

Pevkina pomlad bo zelo pestra. FOTO: JOŽE SUHADOLNIK

Kemija med dvema tako nadarjenima umetnikoma je očitna in zato sodelovanje s producentom, ki je znal potegniti najboljše iz obeh izvajalcev, ni moglo obroditi nič drugega kot izjemen rockerski komad, ki bo nedvomno vse leto odmeval z radijskih valov. Martin Štibernik, znan po svojem delu s številnimi vrhunskimi slovenskimi glasbeniki in kot vokalist in kitarist dua Romachild, je skrbno oblikoval zvočno podobo pesmi, ki združuje rock, pop in sodobne elemente na način, ki poudarja globlje sporočilo pesmi.

Besedilo namreč opominja na pomembnost zavedanja svojih korenin, svojega porekla in svojih prednikov, poleg tega pa govori o nujnosti povezanosti med ljudmi.

Kemija med dvema tako nadarjenima umetnikoma je očitna.

Sicer pa je za Majo Keuc zelo intenzivno leto 2024, saj je izdala album, posnela kar deset videospotov in navduševala na koncertih s popolnoma avtorsko glasbo prvič v karieri. Čeprav je njena turneja končana, bo v prihodnjih mesecih spet zelo zaposlena. Vso pomlad bo nastopala po Sloveniji v družbi osnovnošolskih zborov na turneji, naslovljeni z Maja z Zmaji.