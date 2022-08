Izjemna gesta Nike Veger in Petra Polesa: na dopustu sta prosila za pomoč

Blogerka Nika Veger velja za eno najbolj trajnostno naravnanih slovenskih vplivnic. Ko govori o okolju, lahko vsakdo vidi, da je res strastna. Ne skrbi je le za okolje, v katerem živi, temveč želi marsikaj narediti tudi, ko je na dopustu in oddihu. S partnerjem Petrom Polesom in njunima dvema hčerama trenutno dopustuje na nekem obljudenem jadranskem otoku. Ko so prišli na otoček, so dobili vtis, da so v raju, nato pa jih so doživeli šok.

