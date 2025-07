Izjave znanih Slovencev šokirale in razburile splet: šlo je v milijone (VIDEO)

Ležanje na plaži in poslušanje podkasta gresta z roko v roki. Za vas smo pripravili izbor ŠOKkastov, ki so najbolj odmevali in dvigali prah. Včasih zaradi izjav gostov, drugič zaradi dinamike v studiu.

Viralne so postale izjave ultramaratonca in rekorderja Martina Strela, ki se lahko pohvali s številnimi življenjskimi dosežki. Njegove pripovedi so včasih na meji verjetnega, najbolj pa je odmevala pripoved, kako je z golimi rokami ujel srnjaka. Posnetek so pograbili številni mediji in iz njega celo naredili parodijo. Izsek pa je dosegel več kot milijon ogledov na različnih spletnih platformah.

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete tukaj.

Odmevala je tudi izjava televizijske voditeljice in vplivnice Lee Mederal Gams, ki je v studiu razkrila, da svojemu sinu nikoli v življenju ni kupila lizike ali bombonov. Simpatična Lea je s tem dvignila kar precej prahu, izjava pa je postala viralna in vsak je imel o tem različno mnenje.

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete tukaj.

Odmevala je tudi izjava kitarista Bora Zuljana, ki se je romantično zapletel s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. »Vse, kar se piše, so same laži,« je komentiral objavljanja nekaterih medijev v zvezi z njegovim zasebnim življenjem, ki je postalo precej javno.

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete tukaj.

V ŠOKkastu smo gostili več kot 120 znanih Slovencev, ki so z nami delili svoje zgodbe in življenjske izkušnje. Vsem lahko prisluhnete na povezavi.