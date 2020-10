V kuharskem šovu Masterchef Slovenija smo bili priče novim nalogam. Dve skupini sta se pomerili v kuhanju glavne jedi in sladice, ne vedoč, da jim štrene mešata skriti vodji.je namreč postala skriti vodja rdeče skupine,pa je modre.Sodnikje bil jasen: »Vajina naloga je, da uveljavita svojo voljo in preglasita navideznega vodjo.« Žiga je svojo nalogo izpeljal bolje od Ize in si s tem priboril vstopnico za balkon.Vrhunec šova je bil najbrž, ko je Žiga je skril raco, ki so jo modri želeli vključiti v glavno jed, nato pa začel spraševati: »Kdo ima naše race?«