Izbrskali smo posnetek Raaya in Marjetke, za katerega si želita, da ne bi obstajal (VIDEO)

Nika Zorjan se je prejšnji teden odločila spregovoriti o početju Aleša in Marjetke Vovk ter težavah, ki jih je imela in jih še ima z njima kot sodelavcema oziroma delodajalcema, a si najbrž ni predstavljala, da bo s tem sprožila plaz komentarjev tistih, ki imajo z glasbenikoma podobne izkušnje. Poleg tega sta pod drobnogledom njuna dolgoletna kariera in celotna prehojena pot, ki ju je pripeljana na pota slave.

Tako nam je uspelo izbrskati posnetek, ki ga je doslej videla le peščica ljudi. Z imenom Divided se je na X Factorju v Veliki Britaniji predstavila skupina Tangels, ki so jo sestavljali Raay, Marjetka, Kataya in Tomaž Krt. Prebili so se do 4. kroga, kjer jih je Simon Cowell precej grobo odpikal.

Oglejte si videoposnetek, o katerem danes govorijo vsi:

Faktor X iz naslova naj bi bil sinonim za tisto nekaj, kar dela pevca izjemnega, drugačnega od množice, zato toliko bolj zanimivega za medije in javnost.

Člani skupine naj bi se prebili skozi tri predizbore, četrti nastop pa že pomeni nastop pred slavno žirijo s Simonom Cowellom na čelu. Pred žirijo naj bi nastopili s pesmijo Whitney Houston I wanna dance with somebody. Cowell naj bi naše glasbenike prekinil sredi nastopa in jih hladno odslovil. Ti so si nato priborili še drugo možnost, a so bili tudi med drugo skladbo prekinjeni.

O izkušnji je podrobno spregovoril takratni član skupine Tomaž Krt, vse skupaj je opisal v nedavnem ŠOKkastu.

X factor je ena svetovno najbolj razvpitih pevskih avdicij, ki jo je Simon Cowell leta 2004 lansiral kot nadomestek za Pop idola – tudi zato, da je popolnoma prevzel poslovne vajeti v svoje roke.