Izbranka premierja Roberta Goloba Tina Gaber se vrača na male ekrane

Dolgonoga Tina Gaber je že dolga leta prepoznaven medijski obraz, med drugim je bila na lepotnih tekmovanjih, spremljali pa smo jo lahko tudi kot sovoditeljico Mirana Ališiča v prvi sezoni priljubljenega šova Exatlon, v katerem je ob odru bodrila tekmovalke in tekmovalce. Tina se po koncu omenjenega šova ni več vrnila na male zaslone, tokrat pa je srčna izbranka predsednika vlade Roberta Goloba naredila izjemno in se odločila, da bo to nedeljo sodelovala v dobrodelnem Milijonarju, v katerem bodo znani tekmovali v znanju in zbirali denar za žrtve nedavnih poplav.

Z Miranom Ališičem je vodila prvo sezono Exatlona. FOTO: PLANET TV

Vrnitev na male zaslone je v tem primeru še kako dobrodošla, meni Gabrova, ki se zadnje tedne na vse pretege trudi, da bi na različne načine olajšala življenje ljudem, ki so bili prizadeti v katastrofalnih poplavah. Med drugim se je večkrat oglasila prek družbenih omrežij, kjer je s svojimi spletnimi prijatelji delila koristne informacije, kako ravnati v tej tragični nesreči in kako pomagati tistim, ki so jim poplave povzročile škodo.

V legendarnem kvizu, v katerem tekmovalce čaka petnajst vprašanj na poti do glavne nagrade sto tisoč evrov, se bosta poleg premierjeve srčne izbranke preizkusila še pevka in televizijska voditeljica ​Saša Lendero ter vsestranski Marko Miladinović, ki je med drugim navduševal tudi v humoristični seriji Dragi sosedje.