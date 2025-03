Izbranka Gorana Dragića, kot je nismo vajeni: mama Mojca ostala brez besed (VIDEO)

Za legendarnega košarkarja Gorana Dragića je bil ponedeljek prav poseben dan, saj je rojstni praznovala njegova mama Mojca.

Kot se za takšen praznik spodobi, so se člani družine zbrali, slavljenki pa so zapeli vse najboljše – in to v različnih jezikih. Še posebno je presenetila Goranova srčna izbranka Greice, ki je – čeprav sicer znana po svoji zadržanosti – z največjim žarom prepevala pesem. Po krajšem prigovarjanju Gorana se je petju pridružil tudi njegov oče Marinko.

Dogajanje si oglejte v spodnjem videu.