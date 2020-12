Izbral Barbaro, užaljena konkurentka pa: Primerjati mene in njo ... (FOTO)

Na prvem zmenku. FOTO: Voyo

Užaljena Nana

Primerjava z Barbaro se ji zdi smešna

Damjan je prepričan, da bo z Barbaro lahko nadaljeval novo zgodbo. FOTO: Voyo

je napočil čas za eno usodno odločitev. A še prej se jepogovoril z, ki je na njegovo kmetijo prišla zadnja, aDamjan je dejal Nani: »Če si z menoj naredila tako akcijo, kaj bi šele naredila s katerim drugim. Tako da se malo bojim, da kot čebelica letaš s cveta na cvet.« In seveda Nani to ni bilo prav: »Od kod mu take ideje?« Povedala je tudi, da ji Damjan niti ni pustil, da bi se malo bolje spoznala, in priznala, da je bila ob njegovih besedah užaljena: »Ne vem, ali mu je to kaka druga čebelica prišepnila?« Nato pa je sledil trenutek odločitve.Je pa Nana še pred tem Damjanu dejala, da upa, da bo tista 'čebelica', ki jo bo izbral, ostala v njegovem panju. A ni imela sreče pri izboru, Damjan je namreč izbralse je nad izborom zmrdovala: »On in Barbara? To je smešno. Primerjati mene in njo ...« Meni tudi, da je Damjan izgubil in ne ona. »Ves čas je deloval, kot da je zainteresiran.« Nana pa je rekla le, da gre zdaj kot čebelica v drug panj.Damjan je prepričan, da bo z Barbaro lahko nadaljeval novo zgodbo.