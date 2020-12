Izbira ne čudi: znan obraz bo vodil novo oddajo

Prekaljeni voditeljski maček Peter Poles bo voditelj oddaje Sanjski moški na POP TV. Ob novem izzivu je povedal: »Ravno sem razmišljal za nazaj o svoji televizijski karieri in ugotovil, da je vodenje vsake oddaje prišlo ravno ob času, ki je bil primeren zanjo. Tako da očitno je zdaj čas za Sanjskega moškega in tukaj smo.«



Poles je sicer znani obraz te televizijske hiše, saj je vodil oddaje kot je Vid in Pero, Dan najlepših sanj in Zvezde plešejo. Precej oddaj je trenutno zamrznjenih, zato pa se za novo pospešeno pripravljajo.



»Trenutno so odprte prijave za kasting deklet, izbira je vsak dan širša, od oddaje pa pričakujem ravno to - da bomo za našega sanjskega moškega uspeli pripraviti popoln nabor deklet in bo na koncu, med vsemi cveticami, našel tisto res pravo. To je naša glavna misija,« pravi Peter, ki tudi razkrije, da Sanjskega moškega pozna. »Njegovo identiteto bomo seveda še nekaj časa skrivali, bomo pa v promocijskem spotu, ki ga snemamo prav danes, pokazali njegovo silhueto in rahlo odstranili tančico skrivnosti. Lahko pa povem, da je res "dec" na mestu! Ukvarja se s športom, ima atletsko postavo, ki mu jo celo jaz malo zavidam, da pa dekle ne bo lačno, ji zna speči celo štrudl. Zagotovo dekletom ob njem ne bo dolgčas, tako da se jim obeta res prijetno snemanje oddaje, romantični zmenki v družbi simpatičnega sanjskega moškega in tudi adrenalinski podvigi. Jaz pa bom prevzel vlogo "wingmana", prijatelja, svetovalca, ki bo sanjskega moškega varno popeljal skozi to veliko življenjsko avanturo,« zaključi Peter, ki bo v novem šovu torej prevzel vlogo Kupida.