Izberite miss Slovenskih novic! (FOTO)

Lepotice nosijo oblačila More Than Beauty; fotografije so nastale v strojnici rudnika Hrastnik (Občina Hrastnik), za pričeske so poskrbeli v salonu SPA SPACE (Zoran Pasarič, Matic Pasarič), za ličenje pa vizažistki Mateja Kavčnik in Lia Zuljan. Avtor fotografij je Dejan Nikolič.

Še dober teden nas loči od izbora najlepše Slovenke. Ta bo potekal 27. junija v Hrastniku. Lepotice se bodo predstavile v treh izhodih na treh različnih lokacijah, ki bodo letos res nekaj posebnega. Miss Slovenije bo izbrala žirija, ki se je z dekleti srečala in pogovorila ta teden. Razgovori so potekali v Rimskih Termah. Zmagovalka bo Slovenijo zastopala na svetovnem izboru v Portoriku, 16. decembra, prejela pa bo tudi štipendijo in številne praktične nagrade. Postala bo ambasadorka Tosamine slovenske blagovne znamke Jasmin ter med svojo generacijo krepila zavedanje o pomenu naravnih materialov in izdelkov za zdravje in okolje, ambasadorka projekta S teboj lahko, ki ga organizira Varstveno-delovni center Zasavje. S podjetjem Dewesoft bo potovala po svetu in predstavljala Slovenijo. Projekt Miss Slovenije se namreč osredotoča na podporo slovenske kulturne dediščine, turizma, športnikov, umetnikov, glasbenikov in podjetij ter se trudi vest o njih ponesti v svet. Slogan projekta se glasi: »Podpiramo slovensko, podprimo Slovenijo.«Na zaključni prireditvi pa bodo poleg najbolj zaželenega naslova miss Slovenije podelili še druge nazive, med njimi miss Slovenskih novic, ki jo bo določil vaš glas. Za svojo favoritko lahko glasujete z glasovnico, ki jo objavljamo danes (objavili jo bomo še v ponedeljek in torek), na naš naslov Slovenske novice, Dunajska 5, 1000 Ljubljana, jo pošljite najpozneje do 24. junija. Glasujete lahko tudi prek spletne strani http://www.slovenskenovice.si/miss, in sicer do 26. junija. Kandidatka, ki ji boste namenili največ glasov, bo postala miss Slovenskih novic. Ali bo obenem tudi miss Slovenije, bomo izvedeli prihodnjo nedeljo.