Iz Ukrajine pred male zaslone

Pred dnevi se je z obiska v domači Ukrajini vrnila plesalka, ki se je še dobro spomnimo iz oddaje Zvezde plešejo, v kateri se je po parketu uspešno vrtela s, nekdanjim zmagovalcem resničnostnega šova Kmetija. Brhka svetlolaska je očarala Franka in številne Slovence, nekateri so bili celo prepričani, da bosta postala par.A Cigojeva je že nekaj let srečno poročena s plesalcem. Zdaj se brhka svetlolaska vrača pred kamere, tokrat televizije TV3, kjer smo jo že videli v oddaji Tine Time Show, odslej pa jo bomo videvali v novi oddaji z naslovom Vinilni časi. Njen sovoditelj je. A prvo je Krmac odvodil sam, saj je bila Cigojeva še v rodni Ukrajini, že naslednjo soboto pa bosta skupaj pred kamerami. Z možem in sinom je preživela nekaj čudovitih dni v Ukrajini, od koder se je v Slovenijo preselila pred osmimi leti. A pravi, da jo njena domovina vsakič, ko jo obišče, bolj očara, saj je kot prenovljena.»Priznam, da sem imela ob selitvi v Slovenijo nekaj težav, tako zaradi miselnosti kot življenja na splošno. Vendarle sem se rodila in živela v velikem, več kot petmilijonskem mestu Kijev, kjer je tempo življenja veliko hitrejši, ljudje pa so zelo nasmejani in predvsem vedno za akcijo oziroma zabavo,« pripoveduje Cigojeva. A hkrati prizna, da je tudi v Sloveniji srečna, saj je tu našla ljubezen, rodila sina in spoznala veliko prijateljev. A vsako leto vsaj dvakrat obišče domovino. Letos se je obiska še posebno veselila, ker je bilo pri nas več mesecev vse zaprto, medtem ko v Ukrajini takih ukrepov ne izvajajo. »Tam je vse odprto, zato smo obiskali nacionalni park, hišo prejšnjega predsednika, predvsem pa uživali v nakupovanju in druženju z običajnimi ljudmi,« navdušeno pripoveduje Svetlana Cigoj, ki bo naslednje sobote zvečer uživala v družbi sovoditelja Janija Krmaca in številnih zanimivih sogovornikov.V prvi oddaji Vinilni časi so se posvetili letu 1990 in glasbeni legendi, pevcu skupine Pepel in kri in skladatelju, ki se je z uspešnicami Dan ljubezni, So najlepše pesmi že napisane, Vsak je sam in številnimi zapisal v zgodovino. Hrušovar bi moral biti celo osebno gost v oddaji, a je bil ravno na dan snemanja sprejet v bolnišnico zaradi slabega zdravstvenega stanja. 5. decembra pa se je žal poslovil.A v oddaji ne bo govor le o glasbenikih, ampak o kulturi na splošno, tudi o športu in vsem, kar je zaznamovalo posamezno leto. Predstavljali bodo tudi uspešne stiliste, ki bodo osvetlili modne smernice, ter glasbene urednike in kritike, se pogovarjali o tehnologiji.