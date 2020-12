Iz televizijskega studia na sodišče

Tak'le 'mamo v tej preljubi nam sprti in z žaljivkami prepredeni deželi.

, voditeljico Tednika, je v zadnjem času vedno večkrat mogoče videti na relaciji RTV–sodišče. Kako to pojasnjuje?»Ko kličemo ljudi za izjave, pogosto naletimo na grožnje, da če bomo objavili, kakšne nečednosti se dogajajo pri njih, se vidimo na sodišču. To vpliva na novinarje tako, da se samocenzurirajo, kar ni prav. Začnemo razmišljati, kakšne probleme bomo lahko imeli zaradi prispevka, včasih pa tudi, ali je vredno bosti se, ko se nič ne premakne. Naša naloga je razkrivati nečednosti in nepoštenost. Od začetka ob kritikah in žaljivkah nisem vedela, kako naj ravnam. Včasih je to mejilo že skoraj na panični napad. Sčasoma sem se utrdila, ob kakšni se samo nasmejem. To je širši problem naše družbe, žaljivke so postale vrednota, ljudje na družabnih omrežjih kar tekmujejo, kdo bo bolj žaljiv.«Ja, tak'le 'mamo v tej preljubi nam sprti in z žaljivkami prepredeni deželi.