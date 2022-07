S televizije na radio, nato k vojakom

Da se bo televizijski voditelj Denis Malačič odpravil po poteh El Camina, smo že pisali. Pred tem pa je presenetil še z enim podvigom, namreč vrnil se je v radijske vode. »Na radiu sem na novo. Sprejel sem še dodatno delo in se vrnil za radijski mikrofon v domačih koncih, da se spet bolje povežem z lokalnim okoljem. Od tega, ko sem delal na tukajšnjih radiih, je minilo verjetno že desetletje«, je povedal vsestranski Denis, ki je na prvi fotografiji, ki jo je objavil iz radijskega studia, oblečen v majico Slovenske vojske.

Denis na novo za radijskim mikrofonom. FOTO: osebni arhiv

»Majico Slovenske vojske pa imam, ker jo podpiram in neizmerno cenim. Dobil sem jo lani med treningom z vojaki, ki so ga pripravili za novinarje, in čeprav so me konkretno izmučili, nisem povsem obupal nad idejo, da se morda pridružim pogodbenim rezervistom. Če se ne motim, se lahko do 36. leta.«

Denisa čakajo še televizijske novice ter nekaj terminov na radiu, v petek pa odrine v Španijo, na romarsko Jakobovo pot.