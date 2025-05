Iz Ljubljane do Mehike in nazaj: legendarni košarkar predstavil avtobiografijo, polno dogodivščin

»Žoga, Žorga, Žo(r)ga. Aljoša Žorga se ob koncu osmega desetletja življenja žoga s svojimi dogodivščinami. Na prstu zavrti klarinet in latinščino, dribla v Tivoliju in Zadru, poda Krešimirju Ćosiću, Tito mu pripravi posebno presenečenje. Pripoved Aljoše Žorge je zgodovina športa, umetnosti, politike in gospodarstva. Pa tudi zgodovina rock'n'rolla,« je ob izdaji avtobiografije legendarnega košarkarja zapisal novinar Ali Žerdin. V četrtek jo je Žorga predstavil v Muzeju novejše zgodovine, kjer se je trlo znanih obrazov, predvsem iz sveta košarke.

Polna dvorana se je zabavala ob spominih legendarnega košarkarja.

Po šaljivih besedah prijateljev je 78-letnik, ki je z nekdanjo reprezentanco Jugoslavije med drugim osvojil srebrno medaljo na olimpijskih igrah v Mehiki 1968 ter naslov svetovnih prvakov v Ljubljani 1970, predolgo odlašal s svojo knjigo. »Med zbranimi vidim same znane obraze in poznavalce košarke. Za knjigo sem se odločil iz dveh razlogov. Prvi je, ker sem želel raziskati svoje korenine, drugi pa je ta, da me je premaknilo pripovedovanje zgodb in obujanje spominov s fanti, s katerimi sem nekoč igral košarko,« je polno dvorano pozdravil Žorga.

Nekdanji predsednik republike Milan Kučan je Žorgi prisluhnil v prvi vrsti.

Med zanimivim pogovorom z legendarnim športnim novinarjem Sergiem Tavčarjem je razkril marsikaj o svojih koreninah in prednikih iz Ljubljane, beseda pa je večino časa tekla o košarki ter časih, ko je bil direktor trgovine Maximarket, takrat najbolj eminentne trgovine v Jugoslaviji. Po dobri uri poučnih, osupljivih in zabavnih pripovedih se je zbrana druščina podružila ob pijači in jedači, avtor knjige pa je z veseljem delil podpise in posvetila.