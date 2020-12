Iz Ljubezni po domače med bolničarke

Skupinska s snubci FOTO: Pop TV

Eno od glavnih junakinj letošnje oddaje Ljubezen po domače, ki jo lahko spremljamo med vikendi na POP TV, 51-letnos Suhorja pri Metliki, smo zmotili, ko je v družbi prostovoljcev Rdečega križa Metlika pripravljala darila in izdelovala čestitke za starostnike. Vsako leto pred novim letom obiščejo starejše občane in jim polepšajo praznične dni. Tudi letos ne bo drugače, le da bodo nekoliko omejeni zaradi covida-19.»Že v prvem valu epidemije korone sem pomagala v domu ostarelih v Metliki, in če bo treba, bom tudi zdaj. Sicer pa kot prostovoljka z največjim veseljem pomagam pri Rdečem križu. Prostovoljstvo je ena od mojih dejavnosti, v tem se vidim tudi v bodoče,« pravi zgovorna Belokranjka, ki se posveča tudi novemu projektu: postala bo bolničarka. »Delo bolničarke sem opravljala že v Skopju, zdaj pa imam izobraževanje, da bom dobila licenco. Predavanja za bolničarja smo imeli najprej na Rdečem križu v Novem mestu, zdaj pa so se zaradi razmer prenesla na videopredavanja. Čakata me še izpit in praksa,« nam pove in razkrije še nekaj načrtov.Pripravlja se namreč na odprtje masažnega salona, načrte je imela že prej, pa jih je zaustavila epidemija. V Celju je na srednji zdravstveni šoli pridobila certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji za maserko, ima že nekaj prakse, tako da začetek, upa, ne bo težak, ko se le zadeve uredijo.Pa še enemu hobiju se posveča: rada poje, zato se je odločila, da talent izpili na urah petja, zdaj sicer zaradi znanih razmer potekajo prek spleta. »Že od nekaj sem rada pela. Spominjam se, da sem uživala v petju kot deklica. Komaj pet let mi je bilo, pa sem že pela. V naši družini je bilo vedno veselo in razigrano,« se spomni otroštva. Rodila se je v mestu na tromeji med Srbijo, Bolgarijo in Makedonijo, tam je tudi odraščala v veliki družini s šestimi otroki, pristne vezi, ki so se stkale med njimi, pa še vedno negujejo.Postavna Jacqueline, ki snubce v šovu razvnema s seksi videzom, je v Makedoniji spoznala tudi zdaj že bivšega moža. Sprva sta živela v Makedoniji, kjer je začel poslovno pot, ko se je tam začela kriza, pa sta se pred 22 leti preselila v Metliko. Po petindvajsetih letih zakona, v katerem sta se jima rodila hčerka in sin, se je ločila, nov list v življenju pa je obrnila tudi tako, da si je spremenila ime. Rojstno imeje spremenila v francosko različico in postala Jacqueline.Pred zdajšnjim šovom se je udeležila tudi hrvaške različice šova Ljubezen na vasi. »Verjela sem, da je mogoče v takšni oddaji spoznati življenjskega partnerja,« razloge za udeležbo pojasni 51-letnica, ki seveda o tem, kako se bo končala oddaja, ne govori. Smo jo pa pred dnevi opazili v družbi postavnega fanta. Ko jo povprašamo, ali gre za ljubezen, se le skrivnostno nasmehne: »Za to vprašanje in tudi za odgovor je še prezgodaj.«Jacqueline ima zelo lepe spomine na snemanje tako hrvaškega kot slovenskega šova, pred časom pa se je zelo razveselila nepričakovanega obiska, k njej je prišla, prav tako kandidatka v zadnji sezoni Ljubezni po domače.»Imeli sva se res prijetno,« pove in doda, da ji je oddaja prinesla veliko prepoznavnosti, sploh na družabnih omrežjih je bil odziv velik, a sama ima rajši pristne prijateljske vezi. Ji pa največ pomeni družina, sploh otroka – zdaj 27-letnain 23-letni. Proste trenutke rada preživlja v naravi, aktivno, veliko pozornosti pa posveča tudi zdravi prehrani, kar se vidi tudi na njenem stasu. »Pa dobra volja je potrebna,« pribije. Na vprašanje, ali jo bomo videli še v katerem šovu, brez obotavljanja odgovori: »Morda pa res lahko v kakšni glasbeni oddaji.«