Iz Italije na zabavo v Ljubljano (FOTO)

Medtem ko so se znani slovenski olimpijci in olimpijke na nogometni zelenici stadiona Stožice pomerili s športnimi zvezdniki svetovnega kova, kot so Luis Figo, Maxwell Scherrer, Zvonimir Boban in Robbie Keane, družbo jim je delal tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, se je blizu odvijala prava zvezdniška zabava, o kateri bi z veseljem poročali tudi italijanski tabloidi. Zakaj italijanski?

Druščina se je zabavala v znani ljubljanski restavraciji, ki so jo v minulih letih obiskali že številni zvezdniki. Foto: Instagram

Ker se je pri nas na dan, ko so brcali žogo in za projekt Botrstvo v športu v sklopu dobrodelnega nogometnega dogodka Fundacije Miroslava Cerarja zbrali kar 120 tisočakov, mudil nogometaš Edin Džeko. Čeprav je bosanski veteran Senijad Ibričić maja 2020 na svoj profil na instagramu zapisal, da je sezona 2020/21 v slogu košarkarja Michaela Jordana in njegovega odmevnega dokumentarca njegov Last Dance (poslednji ples, op. a.), je to bilo na koncu daleč od tega.

S petintridesetimi leti je Ibričić po izboru Sindikata profesionalnih nogometašev (SPINS) postal najboljši igralec lanske sezone v prvi ligi, njegovega nogometnega udejstvovanja pa še vedno ni konec. Prav tako promocije Ljubljane in Slovenije, saj ga v glavnem slovenskem mestu pogosto obišče njegov dobri prijatelj, sicer eden najboljših napadalcev serie A, Edin Džeko, ki danes trese mreže v Interju, klubu našega vratarja Samirja Handanovića.

Prvi strelec milanskega velikana pogosto obišče Slovenijo, saj ima pri nas kar nekaj dobrih prijateljev, med njimi je na prvem mestu seveda kapetan NK Domžale Senijad Ibričić. Tokrat sta nogometaša v Ljubljani organizirala zabavo za svoje bližnje: Ibričić je praznoval 36. rojstni dan, leto manj pa je slavila Džekova žena Amra Silajdžić Džeko, nekdanja bosanska manekenka.

Senijad Ibričić in Edin Džeko z ženama in naraščajem Foto: Instagram

Da je bila zabava glasna in se je odvijala dolgo v noč, so nam potrdili številni viri, Džeko pa se je celo tako sprostil, da je v restavraciji diVino v Kristalni palači v BTC zaplesal in zapel s prijateljem Ibričićem. Za glasbo in dobro razpoloženje je skrbel bosanski pevec Adnan Nezirov, Džeka pa je še posebno ganila pesem Dina Merlina Jel' Sarajevo gdje je nekad bilo, ob kateri je še sam na ves glas zapel. »Prijatelja za vedno,« je ob fotografiji, ki jo je objavil na facebooku in instagramu, zapisal 35-letni Džeko in napovedal, da se bo kmalu vrnil, saj se v Sloveniji počuti odlično.