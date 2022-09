Iz Exatlona Teja morala na operacijo

Slab začetek, dober konec, pravijo. A ne tudi v primeru Teje Kralj, tekmovalke rdeče ekipe v resničnostnem šovu Exatlon. Ta se je namreč že v prvi oddaji poškodovala, zdravniki v Dominikanski republiki pa so sklenili, da je poškodba kolena preresna, da bi nadaljevala svojo pot na poligonih. Teja je priznala, da je takoj vedela, da je nekaj hudo narobe.

V oddajo se je odpravila z visokimi cilji, a se je domov vrnila prej, kot si je mislila.

»43 let nisem okusila ene same športne poškodbe, tokrat sem v trenutku vedela, da gre za resno zadevo. Ko čutiš, kako ti koleno dobesedno skoči ven in se vrne nazaj, veš, da je šlo nekaj hudo narobe,« pravi Teja, ki pa se hkrati zaveda, da so športne poškodbe del vsakdana, jo pa moti, ko pravijo, da je prestara za Exatlon, saj se je na istem poligonu poškodovala dvajset let mlajša Tjaša. »Razočaranje je bilo in še vedno je veliko. Ogromno. A to še ne pomeni, da sem žalostna, depresivna, jezna. Nikakor. Ostajam pozitivna in vem, da bom to uredila in sanirala ter se vrnila na stara pota. Operacija je neizogibna in s tem moja mobilnost za nekaj časa popolnoma ohromljena,« pravi Teja, ki je pohvalila zdravnike v Dominikanski republiki, ki so zelo hitro opravili vse preiskave, pravzaprav je rezultate magnetne resonance dobila prej, kot bi jih pri nas. Zdravniki tukaj so ji namreč dejali, da bo morala čakati od deset do štirinajst dni.

Ostajam pozitivna in vem, da bom to uredila in sanirala ter se vrnila na stara pota.

»Devet dni navijanja je bilo dovolj, da sem Exatlon vsaj delno okusila. Kljub nesrečnemu skoku je šlo za prečudovito izkušnjo, ki je ponovno meni pisana na kožo. Ali pa tudi ne. Kakor vzameš. Povedati je treba le, da so poligoni veliko težji, kot je videti, veliko daljši, kot se vidi na televiziji, pesek in vročina naredita svoje, prav tako trenutno razpoloženje oziroma končni met. Nikakršna obsojanja niso na mestu. Vsak vedno da vse od sebe, pa četudi je to zanj dan 0. Četudi to pomeni, da se zgrudi. Morda pa vročina res ni za vsakogar,« o izkušnji, s katero sicer res ni imela sreče, a je prav tako nikoli ne bo pozabila, pravi najstarejša tekmovalka letošnje sezone.