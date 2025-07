Ivo Boscarol s kačo okoli vratu odprl filmsko džunglo

Torkov večer je bil rezerviran za prvo ekskluzivno premiero v nedavno odprti Odiseji, prenovljenem kinematografu v Ljubljani, ki je premierno predvajal težko pričakovano epsko akcijsko pustolovščino Jurski svet: Preporod.

Povabljenci in gostje so se pred ogledom filma fotografirali s kuščarjem in kačo pred »džungelskim« ozadjem, ju božali in občudovali, nato pa se na velikem platnu prepustili raziskovanju dinozavrov, do katerih se poskuša dokopati posebna odprava znanstvenikov.

Nekdanji rokometni as Luka Žvižej si je film ogledal v družbi sinov.

Naslovno pesem je zapela pevka Tali.

Povabljene je tik pred projekcijo pozdravil Ivo Boscarol, lastnik Odiseje, in razkril, kaj vse se bo, seveda poleg filmov, dogajalo v prenovljenem kompleksu. Še prej si je pogumno zavihtel kačo okoli svojega vratu in pridržal kuščarja. Po projekciji, ki marsikoga ni pustila ravnodušnega in so jih najhujši dinozavri dodobra prestrašili, so se povabljeni ob dobri hrani in pijači družili na terasi še dolgo v noč, na velikem odru pa jih je presenetila pevka Tali, ki je zapela naslovno pesem iz Jurskega sveta.

V množici smo opazili sanjskega moškega Blaža Režka Kričeja, spremljalo ga je dekle.

Komik Andrej Težak - Tešky si je okrog vratu pogumno ovil kačo.