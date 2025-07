Ivo Boscarol je za britansko kraljico Elizabeto II. storil, česar ni še nikoli prej (VIDEO)

Podjetnik Ivo Boscarol, ustanovitelj in dolgoletni direktor uspešnega letalskega podjetja Pipistrel, je znan po inovacijah na področju lahkih letal in trajnostnega letalstva. Lansko leto so ga sprejeli v izbrano druščino Živih legend evropskega letalstva.

S tem laskavim nazivom se je znašel v družbi astronavta Buzza Aldrina ter hollywoodskih legend Toma Cruisa in Harrisona Forda. Naziv mu je podelila neprofitna organizacija Letalska akademija Kiddie Hawk, ki ga je leta 2018 imenovala tudi za najboljšega podjetnika na področju letalstva.

V Caprisovem super intervju je jutranjima voditeljema Manci in Žigi Boscarol razkril zanimivo anekdoto o srečanju z angleško kraljico.

»Takrat, ko je prišla v Slovenijo na uradni obisk, je bilo nekaj mesecev po tistem, ko smo mi zmagali v Ameriki na Nassinem tekmovanju in sem bil povabljen s strani angleškega veleposlanika v Sloveniji, ki je poslal cel protokol, kako se je treba obnašati. Ko zagledam, da je treba priti v kravati, sem si rekel, ne ne ne, ne bom jaz tega oblekel. Kravata je hrvaški simbol in jaz nimam s tem nič. Ko je moja hčerka to slišala, mi je rekla, pa ti veš, kaj govoriš? Angleški kraljici po logiki ne moreš zavrniti povabila. Ti ne poznaš uzanc, ampak to se ne dela.

Malo s kislim srcem sem potem kupil kravato in šel na to kosilo. Tam je bilo okoli 200 povabljenih na Ljubljanskem gradu, politiki vsi, taki in drugačni. Držal sem se zadaj, ker so seveda bili tam vsi ministri. Potem me je prišel iskat ta veleposlanik in mi rekel: 'Pridite z mano' in me posedel h glavni mizi. Zraven so sedeli gospod Janković, Miro Cerar starejši, Turk, sama elita. Mislim, da nas je bilo pet ali šest. Potem zagledam vse zavistne poglede drugih politikov, kaj jaz tam delam. Priznam, tudi sam nisem vedel, zakaj sem tam. Potem je prišla kraljica. Točno so nas 'zbrifirali', ne smeš dati roke, ona mora priti do tebe in tako naprej. Potem pa pride ona do mene in mi poda roko. Ja, kaj sem potem hotel. Njo so tako 'zbrifirali', da smo se celo kosilo -vseh 45 minut - smo se pogovarjali o Pipistrelu in o našem dosežku v Ameriki.«