Ivjano Banić so grdo izkoristili

Izmed vseh bumbarjev na tem svetu so našli največjega bumbarja. Mene!

Med znanimi slovenskimi obrazi, ki so jih nepridipravi izkoristili oziroma se okoristili z njihovimi prepoznavnimi imeni, se je znašla tudi radijka, ki je že nekaj mesecev z družino na sončnih Havajih.»O, presneta bikova jajca! In to smrdljiva! Izmed vseh bumbarjev na tem svetu so našli največjega bumbarja. Mene! Nekdo je naredil moj lažni profil in po pregledanem sumim, da bo tistim, ki boste sodelovali pri teh objavah, pobran denar oziroma vas bodo ogoljufali,« je spletne prijatelje opozorila Ivjana in dodala, da ji ni vseeno, če bo kdo utrpel materialno škodo.Prijatelje je prosila, naj profil prijavijo, in dodala: »Osebno mi je vseeno, če se nekdo izdaja za Marijo Devico, če gre pa za takle 'djidji midji' manever, mi pa ni kul, ker kaj če se najde kdo izmed vas, ki v dobri veri na pozitiven rezultat ali nagrado celo kaj naroči, plača ali da svoje podatke, ki so potem zlorabljeni, in ste okradeni, ogoljufani ... Potem mi pa ni več vseeno.«Spletni prevaranti imajo z znanimi Slovenci očitno veliko dela, med zadnjimi, ki so si jih izbrali za vabo, sta bila glasbenika, ki je zadevo celo prijavil policiji, in, ki se je ob objavi pošalila na svoj račun.