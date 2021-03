Ivjana navdušuje v kopalkah, a priznava, da ima težavo

, ki smo jo najbolje spoznali v vlogi radijske voditeljice na Radiu 1, se je pred časom z družino odločila, da ne le odpotuje na rajske Havaje, ampak si na enem izmed tamkajšnjih otok ustvari tudi nov dom. Kakšno idilično je njihovo življenje, Ivjana pogosto dokumentira na družbenih omrežjih. Zavidanja pa ne zbuja le s tem, da tudi v dneh, ko so temperature v Sloveniji okoli ničle, uživa v kopalkah na plaži in se namaka v morju, temveč s svojo naravnost manekensko postavo, ki jo je na pogled postavila tudi v teh prvih marčevskih dneh.Ima pa ivjana vendarle eno težavo na Havajih. »Odkar smo prišli, se lomim z izgovorjavo. Ker se Havaji pravilno zapišejo Hawai’i .. se izgovorijo z v-jem in podaljšanim i-jem, ki nekako vmes preskoči in luba mati nimam pojma,« je priznala in dodala: »In ko jih slišim kako domačini lepo in pravilno izgovorijo .. se mi “srce globoko stopi od sreče” kot bi rekla moja hči.«