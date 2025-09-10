Iskrice na kmetiji: krompir Patriciji prinesel ljubezenski zmenek

Ljubezen po domače tudi tokrat ni razočarala – polno je bilo čustev, presenečenj in celo zapletov. Patricija je ob Dejanu odkrito priznala, da ob njem »gori«, Nataša je Mirka zvabila na morje, kjer jima je odpovedal motor, Sonjo pa je s svojo življenjsko zgodbo očaral Brane. Medtem je Peter iskreno razpravljal s Katjo o prihodnosti.

Na Ptuju je Dejan Ponikvar na kmetiji pričakal vse svoje snubke, saj tokrat ni bilo izločanja. V prvem izzivu, prebiranja krompirja, je slavila Patricija in si prislužila zmenek. Med penino na odeji mu je priznala, da ob njem »gori«, oba pa sta začutila iskrice.

Pri Petru Benediku je imela prednost Katja, ki je prišla dan prej. Čeprav je odkrito povedala, da med učenjem ni razmišljala o njuni prihodnosti, je Peter cenil njeno iskrenost.

Udeleženci šova Ljubezen po domače. FOTO: Tvspored-service

Nataša je pri Mirku Kocjančiču izkoristila zlato karto in si zagotovila izlet na morje. Čeprav jo je strah valov, sta se vseeno odpravila na barko – a jima je zagodla okvara motorja. Kako se bo razpletlo, bodo gledalci izvedeli v prihodnjih epizodah.

Pri Sonji Hojnik je največ truda pokazal Slavko, a zmenek je dobil Brane. Čeprav ni najbolj delaven, je Sonjo očaral s svojo uglajenostjo in življenjsko zgodbo.

Ljubezenske iskrice so tako znova poskrbele za napete trenutke in nepričakovane preobrate. A jasno je, da se prava drama šele začenja – kdo bo ujel srce svojega izbranca in kdo bo moral domov praznih rok?