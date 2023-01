Iskrice med predsednikom vlade in nekdanjo lobistko preskočile v Španiji?

V javnosti se je v zadnjih dneh kot požar razširila novica, da naj bi imel predsednik vlade Robert Golob v svojem življenju novo žensko. Bolj kot to, da je menda zaljubljen, pa je zanimivo, katera lepotica naj bi ukradla njegovo srce .

Goloba so namreč v zadnjih dneh opazili v družbi Tine Gaber, ki jo poznamo kot sovoditeljico prve sezone slovenskega Exatlona, sicer pa je znana nekdanja misica, podjetnica in nekdanja lobistka. Ulovili so ju na vatikanskem božičnem koncertu v Rimu in v Ikei, po informacijah naših virov pa naj bi iskrice med njima preskočile decembra v Španiji, ko se je predsednik vlade v Alicanteju udeležil 9. vrha voditeljev držav članic skupine EU-MED9.

Lepotica Tina Gaber je dobro znan obraz slovenske estrade. FOTO: PLANET TV

Njuna ljubezen naj bi bila tako povsem sveža, Tina pa naj bi v Španijo odpotovala s sestro Uršo Gaber, nekdanjo poslovno sekretarko na GEN-I, ki je zdaj zaposlena v kabinetu predsednika vlade. Dobro obveščeni viri pravijo, da se je tam mudila tudi Tina, čeprav se je ta o potovanju v Španijo zavila v molk, so pa v kabinetu predsednika vlade odgovorili na vprašanje, ali drži, da je bila Gabrova prisotna v Alicanteju, in če je bila, kdo je njeno pot financiral.

Aktualnega predsednika vlade so večkrat opazili v družbi nekdanje misice. FOTO: LEON VIDIC

»Ga. Tina Gaber ni bila v delegaciji Kabineta predsednika vlade in z delegacijo ni potovala,« so kratko odgovorili iz Službe za odnose z javnostmi iz kabineta predsednika vlade, ob tem pa niso zanikali, da je bila Tina Gaber 9. decembra v Alicanteju, kjer je menda njo in predsednika vlade zadela amorjeva puščica.