Iskrice iz šova prerasle v veliko ljubezen: Denis in Teja pričakujeta prvega otroka (FOTO)

Denis in Teja sta razkrila, da bosta januarja postala starša.
Teja in Dejan sta se spoznala v šovu pred letom dni.
Teja in Dejan sta se spoznala v šovu pred letom dni. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

N. Č.
20.08.2025 ob 17:21
20.08.2025 ob 17:21
N. Č.
20.08.2025 ob 17:21
20.08.2025 ob 17:21

Ljubezenska zgodba Denisa Žnidariča in Teje Beznik, ki se je začela pred kamerami resničnostnega šova Življenje na tehtnici, se zdaj piše še naprej – tokrat z najlepšo novico. Zaljubljenca, ki so ju gledalci spremljali pri hujšanju in osebnih preizkušnjah, sta razkrila, da bosta januarja postala starša.

Par je raznežil sledilce s skupno fotografijo, na kateri je že lepo viden Tejin nosečniški trebušček. Val čestitk ni izostal – oboževalci so jima množično zaželeli sreče in zdravja ob prihodu novega družinskega člana.

Kot sta povedala za portal Planet TV, se njun prvi otrok pričakuje januarja, kar pomeni, da je pred njima še približno dvajset tednov sladkega pričakovanja. Najprej sta veselo skrivnost zaupala Denisovi mami in sotekmovalcem iz šova, nato pa še širši družini.

O imenu še ne razmišljata

Čeprav se že mnogi zanimajo, kakšno ime bosta izbrala za otroka, Denis in Teja pravita, da se o tem še nista odločala. Najprej želita izvedeti spol, nato pa bosta počasi začela razmišljati tudi o imenu. »Verjetno se bova dokončno odločila proti koncu nosečnosti,« sta povedala.

Nepričakovana, a prava odločitev

Mlada starša priznavata, da otroka nista načrtovala tako hitro, a se oba strinjata, da je prišel ob pravem času. »Zelo se veseliva prihoda otroka,« pravita. Trenutno dom že prilagajata novi vlogi, a z nakupi vozička in drugih otroških potrebščin ne hitita.

Načrti za prihodnost

Denis in Teja sta razkrila še, da si v prihodnosti predstavljata večjo družino – ne le enega, temveč dva ali tri otroke. Poroka za zdaj ni v ospredju, a možnosti, da bosta nekoč stopila pred oltar, ne izključujeta.

