Iskrena Natalija Verboten: Padci se zgodijo v vsaki vezi, tudi najini

Letos bo minilo 15 let, od kar sta si priljubljena pevka Natalija Verboten in Dejan Bojič obljubila večno zvestobo. Plod njune ljubezni sta sinova Max in mlajši Oskar. In čeprav zunanji opazovalci pri drugih vidimo le vse dobro, temnolasa lepotica, znana po iskrenosti, prizna, da tudi pri njima ves čas ne cvetijo le rožice.

"Z leti sem videla, da je tudi humor v vezi zelo pomemben, da se še vedno znava skupaj smejati, se zabavati … Dejan ima prirojen smisel za humor in me včasih, ko se jezim, s pripombo v svojem stilu čisto razoroži in se niti ne morem več delati, da sem jezna, ker me spravi v smeh," pripoveduje Natalija.

