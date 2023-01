Iskrena Iryna Osypenko o ločitvi od Matjaža Nemca: to vse je razkrila

»Na vrhu najbolj stresnih situacij v življenju sem se znašla,« o ločitvi od takrat poslanca Matjaža Nemca pripoveduje Iryna Osypenko. Hkrati so namreč v njenem življenju potekale tri stvari: ločila se je, preselila, pa še zamenjala službo. Priznava, da je bilo naporno, stresno, in da se je to nekje moralo pokazati: »Zelo sem shujšala.« Pri vsem tem si je pomagala, da je raziskovala ogromno področij, ki so povezani s tem: »Šla sem v globine, v tistem trenutku pa se mi je odprlo celo vesolje.«

Sam proces ji je dal največ, kar ji je lahko: »Videla sem, kako se zgodi, ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Ta proces je bil kot nek katalizator pridobitve širina znanja, ki ga potrebujemo, da sploh preživimo v tem svetu.«

Spomni se, da ji je šef takrat dejal, da naj opazuje in sicer, da to zadevo, intenzivno čustvovanje, ta stresen proces, predeluješ toliko mesecev, kolikor let si bil v partnerstvu: »Moram reči, da je bilo pri meni točno tako, kot je rekel.«

V težkih trenutkih so ji najbolj pomagali prijatelji in družina, ključno vlogo pa sama, saj da je zelo samozadostna osebe, ker ne rabi nikogar, da jo osrečuje: »Namesto, da prelagaš odgovornost na svojega partnerja, na bližnje, da te bodo osrečevali, ti se moraš to naučiti sam. In ko prideš do te faze, lahko greš v neko partnerstvo, v katerem deluješ zelo kompatibilno.«

Kaj pa odnos med nekdanjima partnerjema? Pravi, da sta zato, da se ohrani odnos, potrebna oba. Mislite je treba ne le na lastne cilje, ampak na vse: »Dati ljubezen sebi in drugim, s tem pa pripomoreš k večji kolektivni zavesti.«

In če se sprašujete, zakaj se to dogaja ravno meni? »Lahko vse pomirim, da vse kar se dogaja, se z dobrimi namenom. Ker s tem postajate bolj močni, bolj razviti, zavestni, pridelate karmo, naučite se sprejeti ljudi v življenje in jih izpustiti,« je v oddaji Jutro na Planetu povedala Iryna Osypenko.