Iskreni zapis naše evroposlanke: Leta 2009 sva z očetom ostala sama

Božični prazniki so posebni tudi za evroposlankoNa facebooku je razkrila, kako ga je dojemala v otroštvu, kako v najstniških in študentskih letih ter kaj ji ta praznik pomeni danes. Razkrila je tudi, da sta pred 11 leti z očetom ostala sama. Kot pravi, se ji prijetni občutki ob tem družinskem prazniku vse bolj vračajo.Zapis poslanke objavljamo v celoti (nelektorirano).»Božič mi je bil nekoč eden ljubših praznikov. Z ‘nekoč’ mislim predvsem na čase, ko sem bila še otrok. Spominjam se vseh običajev, cerkve, večerje BREZ televizije in telefonov, absolutno pa Z – darili! Tista najbolj skromna so mi bila pravzaprav najboljša. Res! Nekaj mandarin, fige, orehi, čokolada. A z leti je pri meni pomen tega praznovanja nekako zbledel. Žal. Ne vem… Najstniška leta, študentska leta, uporniška leta, če hočete, služba… Kaj pa vem, ampak zagotovo je pa najbolj krivo to, da po letu 2009 za naju z očetom noben božič ni bil več enak, ker sva bila v ožji družini “samo” še dva. No, toda zdaj, ko imam sama še eno, svojo družino (čeprav sva tudi v njej še “samo” dva), se mi vsi tisti občutki vsako leto bolj vračajo… In se končno spet začenjam zavedati, kako čudovit praznik je v resnici božič. Ker je pač res.Vsem vam želim, da ga praznujete čim bolj prijetno in lepo, kolikor lepo se v tej situaciji da.«