Iskala kandidate za ljubezenski šov in obljubljala denar, nato je obmolknila

Šova Poroka na prvi pogled je konec. Čeprav je morda na začetku delovalo, da bo eksperiment uspešen za vsaj dva para, je na koncu postalo jasno, da sta, ko so ugasnile kamere, ostala skupaj le Hajdi in Anže. A ustvarjalci oddaje že iščejo kandidate za drugo sezono. Te je očitno na lastno pest iskala tudi agencija, ki je na spletu obljubljala plačilo.

»Za snemanje nove oddaje potrebujemo kandidate in kandidatke med 25 do 45 let. Pogoj za sodelovanje: veliko dobre volje, urejeni, samski, komunikativni, pogumni. Plačano je. Torej, pogum in prijavite se na novo serijo 'Poroka na prvi pogled'.« Agencija, ki je oglas objavila, ga je s spletnih omrežij že umaknila in se zavila v molk. Dejali so le, da oglas ni več aktualen, da ne bodo dajali izjav in da če se želi kdo prijaviti, naj to naredi neposredno prek televizije.

Televizija je ukrepala

»Konkretni primer preverjamo in bomo ustrezno ukrepali. Prijave na oddaje in šove sicer potekajo na različne načine, zbiramo jih prek spletnih prijavnic na naši strani, seveda tudi z direktnim 'skavtingom' in prek agencij, občinstvo pa nagovarjamo tudi prek različnih sodelovanj z drugimi mediji,« so pojasnili na Planet TV. Dodali so, da praviloma sodelujoči v oddajah in šovih prejmejo neko nadomestilo za čas snemanja. Kakšno, ostaja skrivnost.

Na televiziji so še pojasnili, da za 'ljubezenski eksperiment' Poroka na prvi pogled iščejo samske moške in ženske, ki si želijo iskrenega in trdnega partnerskega odnosa in so pripravljeni spremeniti svoje slabe vzorce in navade iz preteklosti. »Sodelujoči pa morajo seveda imeti tudi dovolj poguma in odprtosti, da se pred kamerami prepustijo strokovnjakom in se pod njihovim vodstvom odpravijo na morda malce neobičajno pot do ljubezni, ki pa zna biti zelo uspešna, kot smo lahko videli pri paru iz 1. sezone, Hajdi in Anžetu. Tudi kadar rezultat ni ljubezen, pa so nam pari iz prve sezone potrdili, da so našli prijatelje za vse življenje, neprecenljivo izkušnjo in veliko novih spoznanj o sebi, ki jih bodo bogatila tudi v prihodnjih odnosih tako z drugimi kot tistim najpomembnejšim – s sabo.«