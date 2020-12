MAJCEN ČRT FOTO: Črt Majcen Majcen Črt

Slovenska lepotna kraljica in misicažaluje. Poslovil se je njen kuža, čivava Tay, ki je bil z njo 14 let. Žalostno je razkrila, da na njegov odhodni bila pripravljena, a verjame, da je odšel le fizično, njegova duša pa se bo nekoč vrnila.»Vozili smo ga vsak dan na infuzijo in kup drugih injekcij (zdravila, vitamini, protibolečinske), vsak dan so ga štirikrat zbodli z vsemi iglami,« je trpljenje kužka opisala Iris Mulej.Ob daljšem zapisu je na Mulejeva na družabnem omrežju objavila tudi ganljiv posnetek v spomin na njenega Taya.