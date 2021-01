Iris Mulej razkazovala otroka, a opazi se vse kaj drugega

Iris Mulej s polnimi in/ali popolnimi ustnicami. FOTO: Instagram/irismulej

Iris Mulej leta 2011. FOTO: Marko Feist

Znana slovenska manekenka, ki je v Sloveniji dolga leta plenila poglede na modnih pistah in različnih reklamah, na vsaki objavljeni fotografiji na instagramu poskrbi, da je vse popolno. Tudi ko v naročju nosi svojega sina, za katerega se zdi, da ni ravno najboljše volje.Čeprav naj bi bil v ospredju sin, so bržčas mnogi opazili vse kaj drugega. Na primer njen nasmeh in popolne ustnice? Te se zdijo vedno bolj bujne.