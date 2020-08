Lepa poslankaima očitno zadnje čase kar nekaj razlogov za nasmeh do ušes. Pred kratkim se je vrnila z dopusta, ki ga je po videne sodeč preživela s svojim. Potepala sta se po Madžarski, saj njune Instagram profile zadnje tedne polnijo čudovite fotografije znamenitosti in dobrot.Eva se je z dopusta vrnila sijoča in spočita njena zadnja objava pa zbuja nemalo vprašanj. V domači Vipavi se je oglasila pri sestri in objavila pomenljivo fotografijo iztegnjenih rok.Za trenutek bi se nam lahko zazdelo, da se na njenem prstu blešči prstan, vendar temu ni tako. Irglova je le skrivnostno zapisala: »S sestro sva nazdravili na nekaj lepega v njeni pisani kuhinji.«