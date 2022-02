Irena Svetek: Veliko ljudi bi bilo sposobnih v določenih situacijah izvršiti umor

Večkrat ste že dejali, da vas kriminalne zgodbe zanimajo, ker je bila vaša mama državna tožilka. Kako ste kot deklica gledali na njeno službo? Ste razumeli, kaj počne? Vas je bilo kdaj strah zanjo?

Spomnim se, da je kot tožilka zaradi vpletenosti v primer organiziranega kriminala nekoč potrebovala varnostnika, da jo je spremljal, ker so ji grozili, vendar se mi takrat to ni zdelo nič posebnega. Prizadelo in prestrašilo me je, ko je nekoč z ekipo s službenim vozilom odšla na ogled nesreče s smrtnim izidom, njihov avto se je zaletel in dve osebi sta umrli, ona pa je bila hudo poškodovana ...

Preberite intervju na Onaplus.si.