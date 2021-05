Irena Joveva se je poslovila: Z gospodično sva tik pred ciljno črto

Nekdanja Pop TV novinarka in aktualna evropska poslanka LMŠse za nekaj časa poslavlja od javnega življenja. Odšteva namreč dneve in ure do dne, ko bo povila prvorojenko. Kot je zagotovila poslanka, se bo vrnila kmalu, vmes pa bo za vse aktualne zadeve poskrbela njena ekipa, ki ji, kot pravi, še kako zaupa.»Ker pa sva z gospodično že tik pred ciljno ravnino (no, pravzaprav že črto), vam ob tej priložnosti želim še sporočiti, da bom v prihodnjih tednih nekoliko manj aktivna na družbenih omrežjih. To ne pomeni, da bo delo zelo trpelo – ravno zaradi že omenjene super ekipe, prav tako pa ne pomeni, da grem za leto dni na porodniško in me kar nikjer ne bo. Sproti vas bom obveščala o dogajanju, o vsem pomembnem, zlasti o vseh večjih vsebinskih novostih, kolikor bom lahko, danes pa bom (z brezalkoholnim pivom!) nazdravila na še tri leta tega mandata. Volje je (tudi zaradi te ‘žverce’, ki jo nosim) samo še več, načrtov tudi, cilji so, razlogi so – vi ste. Hvala!« je na Facebooku med drugim zapisala Joveva.