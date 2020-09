Irena Joveva mu je izpolnila željo in oblekla tole (FOTO)

Tviterašu je izpolnila željo. FOTO: Posnetek Zaslona/instagram

Evropska poslanka Irena Joveva je konec avgusta razkrila, da v sporočilih in komentarjih na spletu redno prejema sovražna sporočila . Kot je dejala, se veliko žaljivih vsebin nanaša na njeno domnevno neizkušenost ter poreklo.Tokrat pa se je na ksenofobni poziv odzvala z nasmeškom. Eden od uporabnikov Twitterja ji je namreč napisal, da »naj raje obleče trenerko in se sprehodi po Jesenicama.« Evroposlanka ga je upoštevala in se v trenirki fotografirala na Čufarjevem trgu.»Danes sem izpolnila željo enemu tviterašu. Za lažje razumevanje prilagam še posnetek zaslona, gospoda "Takezota" pa medtem lepo pozdravljam s Čufarjevega trga! Zanj in za njemu podobne imam tudi sama posebno sporočilo, izpisano na majici. Namig: Bolje se vidi na zadnji fotki.« je ob fotografiji zapisala Joveva,