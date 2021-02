Irena Joveva ganljivo: To je ostalo od mamine rojstne hiše

Evropska poslankase je ob svetovnem dnevu boja proti raku oglasila na facebooku. Kot pravi, ni ljubiteljica raznih svetovnih in mednarodnih dni, a ta je eden izmed tistih, za katere meni, da so res dobrodošli. Zakaj je zanjo ta dan tako pomemben, je jasno, saj je njena mama bila ena izmed žrtev te agresivne bolezni.»Fotografija je pa iz maminega rojstnega kraja, ki sem ga šla leta 2018 obiskat po nekje desetletju in pol. Od njene rojstne hiše, kot vidite, žal ni ostalo veliko, so pa ostali spomini ... Kot so meni ostali spomini nanjo. Moja mami spada med tiste borke in borce, ki so se s to trapasto boleznijo spopadali tako zelo dolgo, da sem jo vsaj prvih 20 let svojega življenja lahko imela ob sebi. Če bi bila tehnologija takrat na ravni, kot je zdaj, bi morda lahko bilo drugače, toda nima smisla razmišljati o tem, kaj bi bilo, če bi bilo. Pač pa o tem, kaj (je) vse še lahko. In zato je treba čim bolj povezovati stroko, tudi politiko, predvsem pa zdravstveni in tehnološki napredek. Treba je izkoristiti inovacije. In zato je današnji svetovni dan eden od tistih, ki ni odveč,« je zapisala.Irena je nanizala še nekaj statistike in zapisala, da je vsak izmed nas na neki način povezan s to boleznijo in da je ravno v teh dneh Evropska komisija predstavila načrt za boj proti raku. »nosilni steber bodoče evropske zdravstvene unije. Obravnaval bo celoten potek bolezni, in sicer prek štirih glavnih področij: preprečevanje, zgodnje odkrivanje, diagnoza in zdravljenje ter izboljšanje kakovosti življenja onkoloških bolnic in bolnikov. Na krepitev preventivnih ukrepov se načrt osredotoča tudi na podlagi novih tehnologij, raziskav in inovacij.«