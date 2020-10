Inja Zalta v jutranji oddaji vse presenetila z novico

Inja Zalta je gostovala v oddaji Dobro jutro. FOTO: RTV Slovenija

Ob izbruhu koronavirusa se je slovenska igralkaznašla pred hudo preizkušnjo. Z druge strani Atlantika je sporočila, da je ostala brez vsega . Dela v ZDA zanjo ni bilo.Takole je Inja zapisala na instagramu sredi marca: »Upam, da ste vsi zdravi in da čim manj hodite ven in da se imate fino. Sem v Los Angelesu in grem čez čudno obdobje, ker ne vem, kaj naj naredim, zato sem se odločila, da vas prosim za pomoč. Trenutno nimam službe. Ne morem domov. Nimam kje biti. To obdobje bo zame zelo težko, če ne bom dobila malo več pomoči od ljudi. Zato vas prosim, če ima kdor koli kak evro, dolar za eno kavico, če lahko nakaže na ta paypal pool, ki sem ga ustvarila danes, bi bila neskončno hvaležna.«Inja se je nato srečno vrnila domov. V Sloveniji je sicer postala znana po vlogi v Usodnem vinu, v oddaji Dobro jutro pa je razkrila svoje načrte za prihodnost. Glede na to, v kakšnih težavah se je znašla v ZDA, je njena izjava kar presenetljiva: »V bistvu bom šla nazaj in to zelo kmalu.«Ko se je vrnila v domovino, se je vsem tudi opravičila