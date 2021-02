Inja Zalta objavila nenavadno fotografijo. Je to filter?

Priljubljena slovenska igralkaje ena izmed tistih znanih Slovenk, ki na družabnih omrežjih ne kažejo le popolnosti. Med njenimi objavami so pogosto tudi takšne, na katerih razkrije svojo iskrenost, ranljivost in čustva. Prav nobenih predsodkov nima niti do poraščenosti, kar je sicer že nekajkrat dokazala, zdaj pa je svoje sledilce še posebej presenetila.V eni izmed zgodb, ki jih je delila na instagramu, je dvignila roke v zrak in pokazala poraščene pazduhe. A bolj kot pazduhe so pozornost pritegnile njene obrvi. A da vas pomirimo, Inja nima tako gostih obrvi, kot kaže, se je le nekoliko poigrala s filtrom.Inja je lani veliko pozornosti pritegnila, ko je na instagramu spregovorila o tem, kako hudo ji je čez lužo, in zaprosila svoje sledilce za finančna sredstva, da se je lahko vrnila domov. Tokrat pa jo je očitno zamikalo, da bi se podala tudi v bolj profitabilne vode, med vplivneže, saj svoje sledilce sprašuje, ali bi jih zanimalo, če bi ustvarila profil, na katerem bi delila svoje nasvete, lepotne in vadbene rituale.