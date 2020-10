Inja Zalta kot vroča Rusinja Mina

Slovenska igralka Inja Zalta je bila letos zaradi pandemije covida-19 prisiljena zapustiti Ameriko in se vrniti v Slovenijo. Takrat je dvignila nemalo prahu s posnetkom na družabnih omrežjih, s katerim je sporočila, da je ostala brez dela, prijatelje in sledilce pa je prosila za finančno pomoč, da se je lahko vrnila v domovino.



Inja, ki je zaslovela v glavni vlogi Nine Dolinar v uspešnici Usodno vino, je na družabnih omrežjih delila veselo novico, da je izšel film Follow Me, v katerem igra lepo Rusinjo Mino. V njem med drugimi nastopa igralec iz uspešnice Ljubke lažnivke Keegan Allen.



Režiral ga je Will Wernick, ki se je leta 2017 podpisal pod film No Escape, gre pa za mešanico grozljivke in trilerja, v katerem spremljamo zgodbo skupine ljudi, zvezdnikov družabnih omrežij, ki se v Moskvo odpravijo posnet novo vsebino za svoj uspešni vlog.