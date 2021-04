Indira pokazala, kje živi po grenki izkušnji, ko sta ostala brez stanovanja (FOTO)

Je Indira že v novem stanovanju? FOTO: Instagram

Konec marca je udeleženka šova The Biggest Loser Slovenijasledilcem sporočila, da sta s partnerjemostala brez stanovanja, saj naj ne bi bila najbolj pogodu spodnji sosedi. Kasneje je bilo na njenem profilu opaziti fotografije kartonastih škatel, ki so namigovale na pakiranje in selitev.Očitno pa si je priljubljeni parček v tem času že našel nov dom. Indira je namreč na instagramu pokazala delček domnevno novega gnezdeca, natančneje številne rože v stanovanju, za katere pravi, da jih nikdar ni preveč.