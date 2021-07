Indira Ekić s čustvenim izlivom ganila vso Slovenijo (FOTO)

, ki se je zagotovo spomnite iz šova The Biggest Loser Slovenija, je danes vplivnica in učiteljica ličenja. Pa tudi zelo zaljubljena v svojega osebnega trenerjaIn da bi to vedela vsa Slovenija, je na družabnem omrežju zapisala: »Še vedno se sprašujem, kako je možno, da vidiš vsako mojo pomanjkljivost, slabost in napake kot nekaj popolnoma čudovitega.Najverjetneje tako izgleda prava ljubezen Zavedam se vsak dan znova, da je to prava redkost in sem hvaležna zate 24/7 tudi takrat, ko mi greš noro na živce, ali pa spuščaš pline v zaprtem avtu in rabiš 100 let, da narediš eno edino stvar.To si ti in takega te sprejemam. Zame si najboljši človek kar jih poznam. Najbolj od srca želim vsaki, da najde sebi enga takega “Matica”.«Sporočilo, ki v teh časih, zagotovo opogumlja in mnogim vrača vero v ljubezen ...