Indira Ekić doživela fiasko na lepotnem posegu

Indira Ekić. FOTO: Planet Tv

indira ekic the biggest looser slovenija FOTO: Blaz Vatovec

Tekmovalka šova The Biggest Loserje gotovo tista tekmovalka, ki je sodelovanje v šovu izmed vseh dosedanjih tekmovalcev najbolje unovčila. Trenutno je ena izmed najbolj prepoznavnih vplivnic v državi, pred dnevi pa je na trg lansirala celo svoj tečaj za ličenje. Indira se je šovi drastično spremenila, po šovu pa si je uresničila dolgoletno željo in popravila nos. To pa ni edini lepotni popravek, ki si ga je Indira privoščila.Svoji bogati bazi sledilcev je na instagramu razkrila, da ima povečane tudi ustnice. A povečanje s hialuronom se ni izšlo po načrtih in je po začetnem navdušenju doživela bridko razočaranje, ko se je polnilo začelo razlivati čez rob njene zgornje ustnice, kasneje pa so se ji celo začele delati nekakšne grudice. Poleg tega, da ni bilo videti lepo, je trpela tudi hude bolečine.Svojim sledilcem je razkrila, da je po tem posegu odšla na nekakšno popravilo, ki pa je bilo še bolj boleče od prvega posega. Kljub temu, da je prvič doživela veliko razočaranje, se je Indira, ki ni bila zadovoljna s svojimi tankimi ustnicami, odločila, da še enkrat poizkusi s polnili. Pravi, da je tokrat uspelo in da so njene ustnice zdaj videti popolnoma naravno in da nihče pravzaprav ne ve, da niso njene.