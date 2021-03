Incident v trgovini: osorna kupka nad znano Slovenko (VIDEO)

Slovenska vplivnica, ki se na družabnih omrežjih predstavlja kot coolmamacita, je nedavno opisala izkušnjo v neki trgovini. Predstavila jo je v pogovoru z zdravilko in svetovalko ter posrednico sporočil srcaDejala je, da stala v vrsti v trgovini in za njo osorna gospodična in med njima starejša gospa. Potem pa se je ta osorna dama spravila nad starejšo in jo začela nadirati. »Kje ste zdaj v vrsti, tu ali tam?«. Teja se ja nato odzvala in zavzdihnila »Joj.« In osorna dama ji je zabrusila: »Kaj pa je, jaz imam majhnega otroka.«In ko ji je vplivnica odvrnila, da ga ima tudi ona, jo je očitno prepoznala in jo vprašala, kaj bo delala, ko ne bo spleta in jo vprašala, zakaj se sploh vmešava. Teja Jugovic ji je odvnila le: »Zato ker ste nesramni.«