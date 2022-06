Incident: slovenskega igralca med predstavo prekinili in oglobili policisti

Slovenski igralec Marko Mandić je imel te dni med nastopom v Sarajevu opravka s policijo. Ta je namreč v središču mesta prekinila šesturni performans z naslovom Skupaj, ki ga je izvajal z Lejo Jurišič v sklopu Art Festivala Zvrk.

Med predstavo na prostem so bili mimoidoči šokirani zaradi golote, ki jo vključuje predstava in tako poklicali policijo. Ta je po štirih urah predstavo prekinila, Mandića pa oglobila zaradi kršenja javnega reda in miru. Denarno kazen je menda že poravnal.

Mandić je v odzivu za N1 pojasnil, da predstava ni bila prekinjena v času njegove golote, pač pa pozneje. »Nekateri so imeli težave, saj predstava vključuje tudi goloto,« je povedal, a dodal, da je policija z vsemi vpletenimi ravnala korektno.

Direktorica festivala Jasmina Prolić je priznala, da predstava zares ni bila primerna za glavni trg.