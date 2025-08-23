Incident na tekmi Srbija – Slovenija: slovenski Rocky razkril, kaj se je zgodilo

Slovenska košarkarska reprezentanca je v Beogradu kljub poskusom Luke Dončića in borbenosti ekipe izgubila proti reprezentanci Srbije z visoko razliko 106: 72. Od tekme je minilo 48 ur, vtisi so se polegli, Slovenija pa je objavila, v kakšni postavi bo odpotovala v Rigo.

A na družbenih omrežjih se je pojavilo sporočilo, ki je razkrilo, kaj se je zgodilo tik pred začetkom tekme – šlo je za preprečitev pretepa med navijači.

Vse je razkril 40-letni Primorec, borec MMA, Miran Fabjan, ki je bil udeleženec incidenta. Na svojem profilu na Instagramu je opisal, kaj se je dogajalo.

Miran Fabjan FOTO: Fnc

»Pridem v dvorano, vsak sede na svoj sedež, otroci se smejijo in čakamo tekmo. Dve vrsti pod nami sedi en malo 'nabildan' fant in z njim punca, oba v poznih dvajsetih. Do njunih sedežev pride mlada družina – oče, mama in dva otroka – in paru povesta, da sedita na njunih mestih, ter ju lepo prosita, naj se umakneta.

Fant jima reče, da se ne bo premaknil, in ignorira mamo. Mama obupano razlaga, da so prišli od daleč, da je njun sin velik oboževalec Jokića, in ga prosi, naj se umakne. Tip ignorira, sedi na stolu in gleda proti parketu, enako počne njegova punca. Jaz to opazim, prepir traja nekaj minut, družina ugotovi, da ne bo uspelo in da ne more sesti na svoja mesta. Otrok začne jokati, mama obupano gleda tista dva bedaka, ki mirno in brez trohice slabe vesti sedita na njunih sedežih. Opazujem situacijo, pritisk mi raste, razmišljam, da bi pristopil tipu in ga udaril s pestjo v glavo, a se najprej pomirim ob pogledu na svoje otroke in na Saro, ki šokirano spremlja dogajanje in gleda vame.

Pristopim k fantu in mu rečem: ‘Imaš 15 sekund, da vstaneš, sicer bo tvoja princeska vlekla nezavestnega tipa ven iz dvorane.’ Punca je hotela nekaj pametovati, nekaj reči, a fant brez besede vstane, se dvigne in odide. Družina me pogleda, a Sara mi ponosno zaploska, moji otroci pa me gledajo s ponosom. Ati je opravil dobro delo,« je sporočil Fabjan.

Iz zgodbe je razvidno, da se je na koncu vse izteklo mirneje, kot bi se lahko, saj bi se situacija lahko končala precej bolj neprijetno, poroča telegraf.rs.

Preberite še: