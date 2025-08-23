»ATI JE OPRAVIL DOBRO DELO«

Incident na tekmi Srbija – Slovenija: slovenski Rocky razkril, kaj se je zgodilo

»Imel je 15 sekund, da vstane,« je mojster borilnih veščin Miran Fabjan opisal dogajanje v Areni.
Fotografija: Luka Dončić v akciji FOTO: Kzs
Odpri galerijo
Luka Dončić v akciji FOTO: Kzs

A. G.
23.08.2025 ob 17:24
A. G.
23.08.2025 ob 17:24

Poslušajte

Čas branja: 2:40 min.

Slovenska košarkarska reprezentanca je v Beogradu kljub poskusom Luke Dončića in borbenosti ekipe izgubila proti reprezentanci Srbije z visoko razliko 106: 72. Od tekme je minilo 48 ur, vtisi so se polegli, Slovenija pa je objavila, v kakšni postavi bo odpotovala v Rigo.

A na družbenih omrežjih se je pojavilo sporočilo, ki je razkrilo, kaj se je zgodilo tik pred začetkom tekme – šlo je za preprečitev pretepa med navijači.

Vse je razkril 40-letni Primorec, borec MMA, Miran Fabjan, ki je bil udeleženec incidenta. Na svojem profilu na Instagramu je opisal, kaj se je dogajalo.

Miran Fabjan FOTO: Fnc
Miran Fabjan FOTO: Fnc

»Pridem v dvorano, vsak sede na svoj sedež, otroci se smejijo in čakamo tekmo. Dve vrsti pod nami sedi en malo 'nabildan' fant in z njim punca, oba v poznih dvajsetih. Do njunih sedežev pride mlada družina – oče, mama in dva otroka – in paru povesta, da sedita na njunih mestih, ter ju lepo prosita, naj se umakneta.

Fant jima reče, da se ne bo premaknil, in ignorira mamo. Mama obupano razlaga, da so prišli od daleč, da je njun sin velik oboževalec Jokića, in ga prosi, naj se umakne. Tip ignorira, sedi na stolu in gleda proti parketu, enako počne njegova punca. Jaz to opazim, prepir traja nekaj minut, družina ugotovi, da ne bo uspelo in da ne more sesti na svoja mesta. Otrok začne jokati, mama obupano gleda tista dva bedaka, ki mirno in brez trohice slabe vesti sedita na njunih sedežih. Opazujem situacijo, pritisk mi raste, razmišljam, da bi pristopil tipu in ga udaril s pestjo v glavo, a se najprej pomirim ob pogledu na svoje otroke in na Saro, ki šokirano spremlja dogajanje in gleda vame.

Pristopim k fantu in mu rečem: ‘Imaš 15 sekund, da vstaneš, sicer bo tvoja princeska vlekla nezavestnega tipa ven iz dvorane.’ Punca je hotela nekaj pametovati, nekaj reči, a fant brez besede vstane, se dvigne in odide. Družina me pogleda, a Sara mi ponosno zaploska, moji otroci pa me gledajo s ponosom. Ati je opravil dobro delo,« je sporočil Fabjan.

Iz zgodbe je razvidno, da se je na koncu vse izteklo mirneje, kot bi se lahko, saj bi se situacija lahko končala precej bolj neprijetno, poroča telegraf.rs.

Preberite še:

image_alt
Za koprsko gorilo je meja le nebo

image_alt
Slovenski borec Fabjan na tleh, tako razočaranega še nismo videli (VIDEO)

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Miran Fabjan incident tekma Srbija otroci mama otrok družina Slovenija košarka navijači slovenski Rocky

Priporočamo

Alarmi za točo gorijo: na Vrhniki je glasno tolkla in delala škodo (VIDEO)
Incident na tekmi Srbija – Slovenija: slovenski Rocky razkril, kaj se je zgodilo
Na naši cesti počilo: udeležena tri vozila, dve osebi odpeljali (FOTO)
Žaljivi zapis o Golobu po mnenju policije potencialno z elementi kaznivih dejanj, Golob je zgrožen

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Alarmi za točo gorijo: na Vrhniki je glasno tolkla in delala škodo (VIDEO)
Incident na tekmi Srbija – Slovenija: slovenski Rocky razkril, kaj se je zgodilo
Na naši cesti počilo: udeležena tri vozila, dve osebi odpeljali (FOTO)
Žaljivi zapis o Golobu po mnenju policije potencialno z elementi kaznivih dejanj, Golob je zgrožen

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.