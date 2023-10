Incident na elitnem modnem dogodku v Ljubljani: imele so pištole v rokah

V Centru Rog na Trubarjevi cesti v Ljubljani poteka v teh dneh Ljubljanski teden mode. Izstopajoča tema letošnjega tedna mode je močna skrb za okolje in trajnostno oblikovanje s svežimi in inovativnimi pristopi v modnem oblikovanju.

Tokrat se predstavlja največ slovenskih oblikovalcev in blagovnih znamk. Oblikovalci, ki so LJFW zvesti že od začetka, pa tudi nekaj novih imen. Nekaj zanimivih sodelovanj bo tudi priložnost, da študenti svojo nebrzdano ustvarjalnost predstavijo javnosti.

Obiskovalce čaka zanimiva okrogla miza, na kateri bodo priznani strokovnjaki razpravljali o zamolčani trajnosti modnega sveta, najnovejših trendih v komuniciranju in izzivih, s katerimi se sooča modna industrija. Dogodek bodo popestrili tudi glasbeni nastopi presenečenja najbolj vročih slovenskih izvajalcev.

Aktivistke na modni pisti

Za nepričakovano popestritev in pravo dramo na tednu mode pa so poskrbele današnje protestnice, ki so vdrle v Rog. Pisala nam je bralka Magda in poslala fotografije incidenta.

»Med odmorom so na modno pisto skočile štiri dekleta v rumenih plaščih in s pištolami v rokah, ki pa so bile napolnjene z nekimi bleščicami in vpile Rog. No, ustrelile so, in so ven priletele bleščice in listki s sporočili. Sredi piste so se potem sključile in naredile krog, da jih varnostniki niso mogli dati narazen, nato so jih menda nekako dvignili.«

Iz pištole so ven priletele bleščice ... FOTO: Bralka Magda

... in listki s temi sporočili. FOTO: Bralka Magda

Naj spomnimo

Leta 2021 je mnogo ljudi protestiralo proti delni rušitvi Roga. Pri tem niso upoštevali navodil policistov, naj se umaknejo. Več policistov je bilo v polni zaščitni opremi, zbrali pa so se tudi podporniki t. i. rogovcev, ki so jim ob spoznanju, da poteka izselitev skvoterjev, popustili živci.

