In oskarja za naivnost prejme …

Odločitev je dokončna. Nagrado za najbolj naivno (v izognitev drugim izrazom teh ne bomo zapisali, smo se odločili v redakciji rubrike Bulvar) potezo zadnjih mesecev prejme dvaindvajsetletna, menda ena najbolj priljubljenih ustvarjalk na youtubu in instagramu.Ta se je namreč pred dnevi s fantommudila v Benetkah, tam pa ju je na parkirišču čakalo neprijetno presenečenje. Neznanci so namreč vdrli v njun avtomobil, ki sta ga imela parkiranega v bližini središča mesta, kjer sta se potepala, in v le nekaj minutah so ga izpraznili in jo popihali z vsem, kar jima je bilo ljubo.»Ukradli so nama štiri kovčke, tri prenosnike, dva električna skiroja, telefon, ogromno denarja, dva diska s pomembnimi podatki, praktično vse. Najpomembnejše in najdražje stvari, ki jih imava,« je prijavila »priljubljena« vlogerka. Če ji res sledi toliko sledilcev, lahko zgolj upamo, da je ne bodo posnemali v naivnosti.