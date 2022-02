Imeti ali ne imeti otroka (piše: Danaja Lorenčič)

Nekatere se zaradi pritiskov okolice počutijo manjvredne, ker čutijo, da odstopajo od družbenih pričakovanj, ki ne narekujejo le tega, da je otroke treba imeti, temveč tudi, kdaj in koliko.

Nenazadnje je pred meseci eden od ministrov kot kakšna samooklicana baba Vanga napovedal, da bo Slovencev do leta 2031 tri milijone – in ob tem dodal, da moramo nekaj storiti, če želimo, da se to uresniči. Toda kdo je tisti, ki mora nekaj storiti?!

Je s tem meril na tiste, ki nočejo imeti otrok in so nemalokrat označeni za lene, razvajene in egoistične? Na tiste, ki otrok ne morejo spočeti po naravni poti? Na tiste, ki se odločijo za splav? Ali morda na tiste, ki zaradi ekonomske situacije niti sanjati ne upajo o potomcih?

