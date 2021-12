Imamo odgovor, zakaj je Damjan Murko zalil Carmen Osovnikar (FOTO)

Eno od oddaj Vražjih dam je zaznamoval tudi incident, za katerega sta poskrbela Damjan Murko in Carmen Osovnikar. Štajerski slavček jo je dami zagodel ob odprtju ene izmed mariborskih optik. Sprva sta se zapletla v pogovor, ki pa se ni končal najbolje. Damjan je namreč Carmen zalil z vodo, ob tem pa hotel narediti vtis, da se je to zgodilo po nesreči.

Vražja dama je znorela in ga obtožila, da jo je polil nalašč. Ni mogla verjeti, da ji je to naredil v njenem šovu, dejala pa mu je še, da je lahko vesel, da mu ni prisolila klofute. Nato je besno odkorakala iz optike in Murka označila za smrdljivega kmeta.

Šlo je za krst

Damjan Murko. FOTO: Slovenske novice

V prvem instagramovskem hotelu na Bledu, kjer sta se družabnega dogodka udeležila tako Murko kot Carmen, smo ga vprašali, ali so se strasti med njima pomirile. »Seveda sva rešila zadeve. Ona je velika showmakerka, tako da razume, kako se streže na naši sceni. Moramo pa vedeti, da je ona nova in še v povojih,« je dejal in dodal, da je šlo v resnici za nekakšen krst. »Ko pa zadevo razložimo, seveda ona to razume, saj je pametna ženska,« pravi Murko in dodaja, da sta se ob ponovnem srečanju objela in se imata lepo.