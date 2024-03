Imamo odgovor, katera povezava je Niko Kovač pripeljala do hollywoodskega zvezdnika

Kaj imata skupnega Mark Ruffalo in Pedro Pascal? Ameriški in čilsko-ameriški igralec sta oba podpornika evropske kampanje My voice, My choice, ki jo vodi slovenska nevladna organizacija Inštitut 8. marec, z Niko Kovač na čelu. Preberite, kako je prišlo do tako pomembne naveze, podrobnosti so nam zaupali v Inštitutu 8. marec.

Več preberite TUKAJ.