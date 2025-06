Imamo nov znani slovenski par? Padel je tudi sočni poljub (FOTO)

Hči nekdanjega slovenskega politika Janka Jenka Anja Jenko je očitno ponovno zaljubljena. Njeni sledilci so lahko zadnje dni opazili, da ji na luksuzni jahti družbo delajo številni znani Slovenci, ki se sicer menjajo. A le eden od gostov pa je očitno stalnica – pevec Matjaž Kumelj, ki ga je Slovenija spoznala v šovu Znan obraz ima svoj glas.

Že maja sta Matjaž in Anja na instagramu objavila skupno fotografijo s pomenljivim pripisom: »Ne bova povedala« (We are not telling)

Zdaj pa je Anja objavila romantični video, kjer sta se poljubila na terasi. Poleg je pripisala, da sta onadva plus dalmatinska obala prav takšna matematika, ki ji je všeč.